A partir desta terça-feira, 21, os óculos de realidade virtual do Facebook começam a chegar na casa dos clientes. Os modelos disponíveis são o Oculus Quest e o Oculus Rift S – os dispositivos já estavam em pré-venda há três semanas. A primeira versão dos óculos foi lançada há três anos pela maior rede social do mundo.

O modelo Quest é a novidade mais esperada: ele não precisa estar conectado a um computador para funcionar e não possui nenhum fio, o que deixa o usuário livre para se movimentar. Quem pretende adquirir o aparelho deverá desembolsar US$ 399 pelo modelo de 64GB e US$ 499 pelo aparelho com 128GB.

Já Oculus Rift S possui fios e precisa estar conectado a um computador. A maior diferença entre o Rift S e sua versão anterior, lançada há três anos, é na ausência de sensores externos. O novo produto também teve um aumento significativo na resolução das imagens, de 1080 × 1200 na primeira versão para 2560 x 1440 na recém-lançada. O preço do Oculus Rift S é de US$ 399.