[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/45HJpjdUzpY" width="480" height="295" wmode="transparent" /]

No vídeo, Chris Bryant, gerente do produto Office, explica: “nós sabemos que a forma como trabalhamos está mudando, o trabalho não acontece mais apenas no escritório. Com o Office 2010, nós não queremos apenas tornar as coisas mais simples, como tornar as ferramentas disponÍveis não importa onde você esteja. Levando o Office para além do desktop”. Ou seja, para a nuvem.

