Microsoft lança nova versão de seu pacote para escritório; design mudou e ficou mais amigável para tablets

SÃO PAULO – Seguindo as mudanças no Windows, que trocou completamente de visual, o Microsoft Office também está de cara nova. Além do design muito mais limpo e minimalista, seguindo o visual do Windows 8, o Office também está completamente conectado — um tiro na mira do Google Docs.

Assim como seu sistema operacional, o Office foi remodelado para funcionar em diferentes aparelhos. O novo Office, diz a Microsoft, responde ao toque ‘tão naturalmente quanto ele o faz com o teclado e o mouse’. Há até uma função para escrever à mão — o texto é convertido automaticamente.

Microsoft Word

Visual do PowerPoint

SharePoint, a rede social dentro do Office

Outra característica importante: o novo Office estará sincronizado na nuvem. Todas as atualizações em documentos serão armazenadas automaticamente no SkyDrive, serviço de backup da Microsoft. Eles estarão disponíveis em diferentes plataformas e também poderão ser acessado e editados. As alterações serão sincronizadas quando a conexão for restabelecida.

A sincronização entre diferentes aparelhos também permite que se salve as configurações e acesse os programas exatamente do lugar em que você parou da última vez. Segundo a Microsoft, o Office se “lembra” de onde você parou, e te coloca no mesmo ponto quando voltar ao programa.

O Office também poderá ser acessado online, por diferentes aparelhos, mediante pagamento de uma assinatura. A versão online, acessível com pagamento, será as mesmas funcionalidades da versão padrão.

E a compra do Skype pela Microsoft, concretizada no final do ano passado, começa a render frutos concretos: o serviço de telefonia virá integrado ao Office.

Para o público corporativo, o pacote tem algumas inovações: a Yammer é uma rede social privada voltada para o ambiente de trabalho. O SharePoint é uma ferramenta para seguir seus contatos no trabalho — a ideia é criar um ambiente para as pessoas compartilharem imagens, vídeos e conteúdos dos programas Office.

O Office está virá nos aparelhos equipados com Windows 8, inclusive no tablet Surface. Há três versões: Home Premium, para consumidores finais (o pacote inclui 20GB de armazenamento no SkyDrive e 60 minutos no Skype), Small Business Premium (para pequenos negócios, tem e-mail corporativo, ferramenta de videoconferência e outros serviços) e o ProPlus (voltado à clientes corporativos).

É possível testar o novo pacote. Basta se inscrever no site (é preciso ter o Windows 7 ou a versão de testes do Windows 8).