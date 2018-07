A Microsoft tem uma tarefa ingrata: convencer as pessoas a comprarem o pacote Office, sendo que todos podem editar fotos, textos, planilhas de forma online e gratuita (o Google Docs é o exemplo mais famoso). Talvez por isso a empresa esteja agora buscando novas formas de atuar no mercado. No final de abril divulgou o Docs.com, no qual usuários do Facebook vão poder buscar, criar, compartilhar e editar colaborativamente arquivos do Office com seus amigos. E agora anuncia que lançará uma versão gartuita do Office 2010, em julho.

A versão gratuita chamará Office 2010 Starter e, a partir de julho, virá junto de todas as versões do Windows 7. Contará apenas com Word e Excel – ou seja, resolve bem para quem trabalha apenas como textos e planilhas.

Via El País