A Microsoft anunciou nesta quarta, 28, o lançamento da edição 2010 do Microsoft Office. A suíte de aplicativos traz os populares editores de texto e planilha Word e Excel, além de ganhar novas funcionalidades que permitem a extensão do trabalho à nuvem. Também fazem parte do pacote o PowerPoint e o OneNote, aplicativo para gerenciamento de anotações multimídia.

O preço da licença mais básica, agora chamada de Home and Student, foi mantido em R$ 200 – com a vantagem de permitir a instalação do software em até três computadores diferentes na mesma residência. As versões voltadas ao mercado empresarial oscilam entre R$ 500 e R$ 1.400, e contam com o Outlook além dos quatro programas principais – a edição mais cara ainda inclui o Access e o Publisher, que possuem foco mais específico para gerenciamento de banco de dados e diagramação de campanhas impressas.

O Office 2010 chega à nuvem através do Outloook Social Connector, do Office.com, e do Windows Live SkyDrive. Com o Social Connector, é possível compartilhar arquivos e gerenciar comentários em redes sociais como Facebook, MySpace e LinkedIn. O complemento pode ser baixado gratuitamente no site do Office, que também oferece versões simplificadas dos poderosos editores para uso online – o Office Web Apps. A integração ainda inclui armazenamento remoto com o SkyDrive, que permite salvar na nuvem arquivos criados em seu computador.

O pacote de programas ainda aposenta o defasado Microsoft Works, que dá lugar a umva versão mais compacta do Office intitulada Starter Edition. O Office Starter Edition conta apenas com os softwares Word e Excel, limitados em suas funcionalidades. O pacote será distribuído apenas com novos computadores, e conta com publicidade em banner localizada na barra lateral do programa.