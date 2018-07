A internet no celular terá franquia de 5 GB, a R$ 98 por mês; por modem, 10 GB e custo mensal de R$ 188 ou R$ 125

RIO DE JANEIRO – A operadora de telefonia móvel Oi começou a vender nesta quinta-feira os seus primeiros planos de telefonia móvel e dados de quarta geração (4G) no Rio de Janeiro.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, noGoogle+ no Tumblr e no Instagram

Nas outras cinco cidades-sede da Copa das Conferações (Brasília, Belo Horizonte, Salvador, Recife e Fortaleza), a pré-venda e as ofertas comerciais da operdora terão início na primeira quinzena de maio.

Segundo a Oi, as obrigações impostas pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), de oferecer 50% de cobertura 4G nas seis cidades-sede da Copa das Confederações até 30 de abril serão cumpridas.

“Até o fim do mês, todas as nossas obrigações estarão cumpridas”, disse o diretor de Operações da Oi, James Meaney, que fez o anúncio em teleconferência. Segundo ele, até dezembro a operadora levará o serviço 4G às 12 cidades que receberão jogos da Copa do Mundo de 2014.

As vendas começarão com dois planos, um para smartphones e outro para internet móvel. A internet no celular terá franquia de dados de 5 gigabytes (GB), a R$ 98 por mês.

Já a internet móvel por modem (para notebooks e tablets) terá 10 GB de franquia e custo mensal de R$ 188 ou R$ 125 (para clientes Oi Velox, Oi Conta Total e Oi pós-pago).

No primeiro caso, poderá haver subsídio de até R$ 300 para venda de aparelhos. Já o preço do modem 4G com subsídio será R$ 99.

/AGÊNCIA ESTADO

—-

Leia mais:

• Claro inaugura banda larga 4G em seis cidades

• TIM espera ter 4G com Oi já em abril

• A vez do 4G