Executivo defende mais investimentos para telecomunicações: ‘Melhor do que investir em ter mais carros’

“Melhor do que investir em ter mais carros, seria investir em telecomunicações, que não lota as estradas”. FOTO: Divulgação

RIO DE JANEIRO – O presidente da Oi, Francisco Valim, defendeu hoje a desoneração do setor de telecomunicações. Segundo ele, o segmento é o que mais investe e emprega no País e, por isso, “nada mais justo do que criar condições para se acelerar os investimentos”.

—-

A declaração foi feita após o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, presente na mesma ocasião, ter revelado que terá um reunião com a presidente Dilma Rousseff para tratar do tema.

“Melhor do que investir em ter mais carros, seria investir em telecomunicações, que não lota as estradas”, afirmou o executivo. Segundo ele, os investimentos do setor devem superar a casa dos R$ 20 bilhões este ano.

Leilão 4G

Francisco Valim informou hoje que a companhia já depositou garantias para participar do leilão de 4G, que acontece no dia 12 de junho. O executivo não quis dar mais detalhes sobre a estratégia do grupo na disputa.

Valim participou hoje de uma visita às instalações da Oi no Riocentro, onde irá acontecer entre os dias 13 e 22 de junho a Rio+20, conferência das Nações Unidas sobre desenvolvimento sustentável. Além de ser a prestadora oficial de serviços de telecomunicações no Riocentro, a Oi irá oferecer serviços de telecomunicações também em hotéis e aeroportos da cidade.

/Mônica Ciarelli (Agência Estado)