SÃO PAULO – As operadoras de telefonia celular Oi e Claro registraram ligeiras quedas em suas participações de mercado em fevereiro na comparação com janeiro, enquanto a Vivo avançou e a TIM manteve sua fatia no mês passado.

Segundo dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) divulgados nesta quinta-feira, a Vivo encerrou fevereiro com participação de 28,62% ante 28,55% em janeiro. A TIM manteve participação de 27% de um mês para o outro.

Já a Claro, da América Móvil, apurou fatia de 25,28% no mês passado ante 25,35% em janeiro, enquanto a Oi passou de 18,52% para 18,47%.

Na comparação com fevereiro de 2013, a participação da Vivo mostrou recuo de 0,21 ponto percentual. O mesmo ocorreu com a Oi, que teve queda de 0,36 ponto percentual no período. Já Claro teve ganho anual de 0,16 ponto e a TIM teve alta de 0,12 ponto.

Às 11h39, as ações da Vivo subiam 0,61%, TIM tinha queda de 0,17% e Oi recuava 1,8%.

O número de linhas celulares ativas na base de telefonia móvel do Brasil em fevereiro somou 272,72 milhões, um crescimento de cerca de 3,7% sobre o total verificado no mesmo período de 2013. Na comparação com janeiro, a base registrou um avanço de 0,14%.

/ REUTERS