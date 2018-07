Serviço oferece acesso a acervo de 2,5 mil livros pelo tablet, celular ou computador

SÃO PAULO – A Oi anunciou na terça-feira, 13, o lançamento da Oi Bookstore, biblioteca virtual que permite aos clientes da operadora ler livros no tablet, no celular ou no computador. O serviço vai custar R$ 3,90 por semana e permite o acesso a até três livros simultaneamente.

Para baixar o aplicativo que dá acesso à biblioteca virtual o cliente precisa enviar um SMS com a palavra LIVROS para o número 644 ou acessar o site da Oi Bookstore.

A partir do aplicativo, o usuário pode buscar os livros que deseja ler. São 2,5 mil títulos disponíveis em 11 categorias: artes, auto-ajuda, biografia, direito, literatura brasileira, medicina e saúde, infanto-juvenil, religião, filosofia, obras gerais e ciências sociais.

O conteúdo fica disponível mesmo que o cliente esteja sem conexão com a internet para a leitura possa ser feita em qualquer lugar.

O sistema também permite adicionar marcadores nas páginas do livro, aumentar ou reduzir o brilho e a fonte do texto e compartilhar o livro que está lendo com os amigos no Facebook e Twitter.

Caso o celular ou o tablet não seja compatível com o aplicativo, os livros podem ser lidos pelo computador na internet.

Assim como a Oi, outras operadoras também lançaram aplicativos com serviços similares a outros de sucesso disponíveis na internet.

A Claro, por exemplo, lançou na semana passada o aplicativo Joyn, programa similar a apps como o WhatsApp e WeChat, que permite aos clientes da operadora trocar mensagens, fazer chamadas de vídeo e compartilhar arquivos (fotos e vídeos).

Já a Tim lançou um serviço de streaming de música para usuários de smartphones da plataforma Android.