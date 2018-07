Oi lança serviço de SMS a cobrar

Agora os clientes Oi já podem enviar torpedos a cobrar para outros celulares Oi. O sistema é simples: basta acrescentar o 9090 na frente do número do telefone do destinatário (ou 9090 + DDD em casos de chamada de longa distância). O destinatário receberá então um torpedo perguntando se deseja aceitar o SMS a cobrar – basta responder com a palavra SIM que o torpedo original é então liberado, e o remetente recebe um aviso de que sua mensagem foi enviada.

11/12/2009 | 18h03

Por Redação Link - O Estado de S. Paulo