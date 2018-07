Artista recebe US$ 10 por cada usuário que trouxer para o serviço de streaming

SÃO PAULO – O serviço de música digital Oi Rdio inaugurou hoje um nova forma de remuneração para artistas no Brasil. O músico que cadastrar uma página sua no site irá receber US$ 10 por cada fã que trouxer para o serviço de streaming.

