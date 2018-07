A Oi será a quarta e última operadora a vender o iPhone no Brasil. A empresa anunciou que fechou um acordo com a Apple para vender os modelos 3G (de 8GB), lançado em 2008, e 3GS (de 16GB e 32GB), que foi lançado em junho de 2009 e começou a ser vendido no fim de agosto pelas operadoras Claro, Vivo e Tim no Pa[is. As três empresas já comercializavam o iPhone 3G desde o ano passado.

A operadora brasileira também informou que venderá o iPhone desbloqueado, o que permite o uso de chips de outras empresas sem restrições. Os preços dos aparelhos ainda não foram divulgados, mas aparelhos desbloqueados costumam ter valores maiores. Atualmente as operadoras vendem o iPhone por preços que variam de R$ 400 a R$ 2 mil, conforme o plano de ligações.

A partir do dia 28 de novembro, sábado, clientes interessados poderão se cadastrar no site da Oi. De acordo com a assessoria de imprensa da operadora, as vendas do iPhone começarão “nos próximos meses”. Ainda não há previsão concreta.