Já são quase dois meses de vazamento de petróleo no Golfo do México. O plugin Oil Spill, para Firefox, dá ao internauta uma boa noção do que a BP fez no Golfo do México. Ele suja tudo de petróleo. Tudo, não: o plugin suja qualquer menção às palavras “oil”, “spill” ou “BP” nas páginas exibidas no navegador.

É bom para não esquecer do problema.