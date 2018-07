Oito dias e 30 mil dólares depois...

O que você faria se tivesse apenas mais oito dias de vida? Gastaria todo o dinheiro que tem para aproveitar seus últimos momentos? Foi isso que a dupla eletrônica Make the Girl Dance sugeriu no videoclipe de Kill Me. Os dois juntaram US$ 30 mil e viajaram pelos Estados Unidos, passando por Nova York, Los Angeles, Grand Canyon e Las Vegas. Um câmera acompanhou tudo e o resultado é um documentário alucinante, sem censuras. A cada passeio ou compra, um contador exibe na tela o quanto de grana sobrou. Eles festejam, bebem e abusam da cocaína, enfim, viram verdadeiras estrelas do rock.

10/02/2010 | 15h37