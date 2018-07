Depois de morte anunciada em dezembro, tocador de música é comprado pela Radionomy, que agrega 6 mil rádios online

SÃO PAULO – Um dos principais players de música da história da informática, o Winamp teve sua morte anunciada em 20 de dezembro, após a Nullsoft, sua desenvolvedora, desistir de continuar criando novas versões para o programa. Mas isso vai mudar.

Nesta terça-feira, 14, a Radionomy, empresa que agrega 6 mil rádios online no mundo todo, comprou o player de mídia da AOL, sua dona desde 1999.

Em anúncio à imprensa, Alexandre Saboundjian, o CEO da empresa, divulgou que quer “tornar o Winamp onipresente, desenvolvendo novas funções dedicadas a sistemas móveis, desktops, automóveis, dispositivos conectados e outras plataformas”.

A previsão agora é que as 6 mil estações online da Radionomy sejam integradas à interface do Winamp, cujo foco deve mudar do MP3 para as rádios.

Seja como for, o Winamp respira de novo, aliviando seus fãs – em resposta ao anúncio do “fim” do programa, foi criada uma petição online assinada por quase 50 mil pessoas para que o programa continuasse vivo em código aberto.