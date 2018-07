Na última quinta, 30, quando o Google Street View Brasil entrou no ar, só se falava nisso. A empresa não diz qual foi o movimento no serviço ao longo do dia, mas, ao anunciar a novidade, havia afirmado que a expectativa era de 30% de crescimento no tráfego no Google Maps. “Essa é a média nos países que estreiam o Street View”, diz Flavia Simon, do marketing do Google.

Muitos buscaram a rua da infância, outros exibiram seus endereços atuais, enquanto alguns lamentavam que sua rua estava fora do mapa. No meio desse bando de gente que ficou passeando pelas 51 cidades mapeadas, houve aqueles que se encontraram. E não estamos aqui falando de epifanias ou metáforas.

Eles foram fotografados enquanto andavam pela rua. Teve quem achou graça, teve quem não gostou (veja depoimentos nesta página e saiba, no texto à esquerda, com proceder caso você tenha sido fotografado e queira pedir a retirada da imagem).

Em algum momento dos 12 meses em que os carros vermelhos registraram 150 mil km de vias brasileiras, essas pessoas estavam no campo de captura de uma das oito câmeras usadas para formar as imagens (o carro tem nove câmeras, mas uma delas aponta para o céu).

Outros lugares. O Brasil é o primeiro país da América Latina a ser mapeado pelo Street View. A partir de agora, o Google vai continuar fotografando as principais cidades do País, entre regiões metropolitanas e capitais. A meta é ter o Brasil todo mapeado em dois anos, mas pode demorar mais. “Não vamos parar enquanto não tivermos fotos do País inteiro”, afirmou Marcelo Quintela, diretor de mapas do Google Brasil.

Nessa primeira fase, estão disponíveis imagens de 51 cidades nos Estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais – onde, além da região metropolitana de Belo Horizonte, foram mapeadas cidades históricas como Outro Preto e Diamantina.

Contudo, algumas ruas – em alguns casos, bairros inteiros – ainda não exibem as imagens em alta definição. O Google informou que todas as ruas mapeadas no Google Maps serão fotografadas e incluídas no produto aos poucos. Então, se sua rua ainda não estiver disponível, será preciso ter um pouco de paciência.

No site Explore o Street View é possível escolher que lugares a Trike, bike equipada com as câmeras, deve ir. Pode qualquer tipo de lugar em que o carro do Google não possa entrar. Além do Brasil, o Google também estreou, na quinta-feira, o Street View na Irlanda e em uma parte da Antártida.

Big Brother