Cinco dias de música, teatro, dança e outras performances artísticas. Dezoito áreas e 45 palcos. Tudo isso em uma grande fazenda no Vale de Avalon, na Inglaterra. É a 40º edição do Festival Glastonbury, o maior a céu aberto do mundo, que aconteceu entre os dias 23 e 27 de junho.

Durante o primeiro dia de festival, no intervalo da partida entre Inglaterra e Eslovênia pela Copa do Mundo, foi tirada uma foto de mais de 70 mil de fãs. Agora a imensa fotografia está circulando pela internet e sendo taggeada pelo Facebook Connect. A ideia é que cada usuário do Facebook que aparece na foto marque seu perfil nela. A panorâmica já foi marcada com centenas de pessoas e é, de acordo com o Mashable, a foto mais taggeada que existe.

A experiência é quase um Onde está Wally da era digital, mas com pessoas reais. Permitindo que o aplicativo do Festival acesse seu perfil via Facebook Connect , você pode marcar um amigo ou a si mesmo na foto. Mas eles pedem: não marque quem não esteja na foto, porque aí a brincadeira perde a graça.

Os organizadores do Glastonbury também desenvolveram um aplicativo para celular sobre o festival. Como ele, era possível conhecer todo o evento, ver a programação de todos os palcos, os principais serviços e saber das curiosidades em uma interface de realidade aumentada.

Fotos: reprodução