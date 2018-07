O olho robótico funciona integrando um chip, implantado dentro do globo ocular, ao nervo óptico e a óculos especiais. Ligados com uma câmera, os visores captam a imagem e a enviam para um processador, que as interpreta e as devolve – na forma de impulsos – para o nervo. E assim se faz a visão, reconstruída pela tecnologia.

Claro, o aparelho – ainda experimental – não é perfeito. No entanto, já permite que Lane já consiga ler em uma tela especial. “É um começo. Espero um dia poder voltar a ler cartas sozinho”, afirmou o paciente.

