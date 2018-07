O Google lançou nesta terça-feira (9) uma loja online para aplicativos corporativos. O alvo: concorrer diretamente com a Microsoft.

A Google Apps Marketplace oferecerá inicialmente serviços de 50 empresas – as ferramentas virão aclopadas aos seviços que o Google já oferece, como Gmail, Calendário e Docs. O Google oferecerá uma versão de seu pacote de aplicativos gratuita e também uma paga, que custará US$ 50 ao usuário por ano.

Segundo o Google, a loja tornará mais fácil para os desenvolvedores divulgarem e venderem suas aplicações. Além disso, o novo serviço dará aos clientes mais ofertas de aplicativos. Para Vic Gundotra, vica-presidente de engenharia do Google, a loja “tornará mais fácil para os administradores descobrirem, instalarem e terem novos softwares integrados com o Google Apps”.

Os desenvolvedores terceirizados pagarão US$ 100 para disponibilizar seus aplicativos na loja online. Eles poderão determinar o preço de seus aplicativos – o Google fica com 20% da venda. Para Gundotra, mais do que esse lucro, o principal objetivo da loja online é levar os aplicativos do Google para mais clientes.

Hoje cerca de 25 milhões de pessoas usam esses aplicativos em mais de duas milhões de corporações – no entanto, o número de clientes dos serviços pagos ainda é baixo.