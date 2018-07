Governo britânico alertou empresas para que se preparem para quedas causadas pelo excesso de pessoas conectadas

JOGOS OFFLINE?

LONDRES – Empresas britânicas estão sendo alertadas sobre a possibilidade de perderem suas conexões de internet durante os Jogos Olímpicos deste ano. O motivo será o enorme número de pessoas acessando a rede ao mesmo tempo. O aviso foi dado pelo governo, que disse que empresas podem ter que racionar o acesso online.

—-

Os alertas estão em um documento intitulado Preparando Seu Negócio Para os Jogos. Nele, as autoridades admitem que o sistema telefônico do país pode não aguentar a demanda em certas áreas. Companhias são encorajadas a pensar em mandar gente trabalhar em casa ou mudar os horários para aliviar o sistema

Especialistas ouvidos por uma reportagem do Guardian concordaram que o aviso veio em boa hora, já que muitas empresas ainda não estão cientes do problema.