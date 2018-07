Oliver Stone pode assumir filme baseado em ‘Os Arquivos Snowden’. FOTO: AP Oliver Stone pode assumir filme baseado em ‘Os Arquivos Snowden’. FOTO: AP

SÃO PAULO – O diretor Oliver Stone, de filmes como JFK – A Pergunta Que Não Quer Calar e Assassinos Por Natureza, está sendo cotado para comandar a produção de uma cinebiografia do informante Edward Snowden, baseada no livro Os Arquivos Snowden, escrito pelo jornalista do The Guardian, Luke Harding.

A produção terá produção de Moritz Borman, que já trabalhou anteriormente com Stone, e deve começar a ser filmada no fim desse ano. Harding e outros jornalistas do Guardian deverão trabalhar no filme como consultores.

O filme tem tudo para competir com a versão filmada de Sem Lugar Para Esconder, livro recém-lançado no mundo todo por Glenn Greenwald, também jornalista do The Guardian, que publicou as primeiras reportagens a partir das revelações de Snowden.

Não seria a primeira vez que Stone se aproxima de temas políticos: além de JFK, sobre a morte do presidente John Kennedy, o diretor também já falou sobre a Guerra do Vietnã (Nascido em 4 de Julho, Platoon) e o ataque terrorista ao 11 de Setembro (World Trade Center).

Além disso, Stone é conhecido por suas declarações polêmicas, e já disse que Edward Snowden é um “herói”, além de ter expressado admiração por Julian Assange, do WikiLeaks, e ter criticado a maneira como foi tratado e julgado o informante Bradley/Chelsea Manning.