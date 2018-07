A Organização Mundial de Comércio (OMC) adotou nesta terça-feira, 21, uma medida condenando os impostos europeus sobre produtos eletrônicos depois de a União Europeia negar apelação à decisão da OMC.

Os Estados Unidos, o Japão e Taiwan tinham desafiado as tarifas da Europa sobre telas planas, impressoras multifuncionais e conversores de TV que, segundo eles, violavam o Acordo de Tecnologia da Informação (ITA) da OMC.

Ao aceitar alguns aspectos da decisão, a Uniao Europeia pediu outra vez por uma reforma no Acordo, que elimina taxas sobre alguns produtos eletrônicos para promover o comércio, e acrescentou que novos cortes de impostos são contra-producentes.

“A eliminação de taxas sobre um conjunto pequeno de produtos nunca deveria desviar a atenção das negociações sobre um conjunto maior de produtos, sem falar em outras questões que precisam ser resolvidas … para liberalizar o comércio de produtos eletrônicos”, afirmou um diplomata da UE durante a sessão na OMC.

Representantes comerciais dos Estados Unidos estimam que o comércio dos três tipos de produtos tenha sido de US$ 44 bilhões em 2009, e que os 27 países membros da UE importaram o equivalente a US$ 7 bilhões desses produtos no ano passado.

“É um ótimo resultado para os Estados Unidos e para outras empresas internacionais de tecnologia e seus funcionários que dependem do acordo para alcançar um mercado global, como também para os consumidores que confiam nestes produtos”, disse John Neuffer, vice-presidente do Conselho da Indústria de Tecnologia da Informação, em Washington.

“Agora esperamos que Bruxelas cumpra rapidamente as determinações para eliminar as taxas sobre todos os produtos cobertos pelo acordo da OMC”, acresentou.

O acordo, de 1996, que é voluntário, aboliu impostos em 72 países sobre certos produtos eletrônicos. Mas a União Europeia argumentava que, a partir de novas funcionalidades desses aparelhos, os produtos haviam se tornado “produtos de consumo” e não de “tecnologia da informação”. Por exemplo, a UE argumentava que monitores de tela plana de computador também estavam servindo como telas de televisores.

Avanços

Um diplomata japonês disse durante a reunião da OMC que produtos tecnológicos não podem ficar em desvantagem ou serem penalizados “simplesmente porque, por causa de novos recursos, ficaram mais inteligentes, mais sofisticados e mais avançados”.

Um representante dos Estados Unidos afirmou que a decisão é importante para negociações no futuro sobre tratados sobre eletrônicos na Rodada Doha para abrir o mercado — ponto-chave para os Estados Unidos nas conversas que já duram anos.

/ Jonathan Lynn (REUTERS)