??? Novas empresas de internet estão se lançando na bolsa de valores; cenário lembra o da bolha dos anos 1990

NOVA YORK – O agitado mercado de ofertas públicas de ações (IPO, da sigla em inglês) do setor de internet está despertando o temor de uma bolha, e destaca que as coisas mudaram pouco apesar dos processos judiciais e investigações causados pela bolha original da Internet nos anos 90.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Nas últimas cinco semanas, investidores em luta por participação em companhias de internet de capital recentemente aberto causaram disparada nas ações do site de redes sociais profissionais LinkedIn e nas de dois serviços de busca, o russo Yandex e o chinês Renren. As ações do Renren caíram abaixo de seu preço de oferta, depois do lançamento.

E na quinta-feira, o site de descontos Groupon apresentou às autoridades regulatórias documentos necessários a levar adiante sua oferta pública inicial de ações, muito aguardada. Os investidores continuam à espera dos avisos de oferta pública inicial do Facebook e Twitter.

A corrida anterior às ações da Internet terminou com bilhões de dólares em prejuízos. Depois de oito anos de litígios, bancos como o Bank of America, Citigroup, Credit Suisse Group e Goldman Sachs Group chegaram a um acordo judicial no valor de 586 milhões de dólares, em 2009, a fim de resolver centenas de queixas de investidores.

Críticos das operações desse período afirmam que os bancos responsáveis pelas ofertas públicas manipularam o mercado em desfavor dos pequenos investidores, a fim de receber honorários milionários e ganhar influência junto a executivos empresariais bem informados. Os bancos negam quaisquer delitos.

Os advogados dos queixosos envolvidos nesses litígios estão prestando atenção à nova onda de ofertas públicas iniciais.

“Estamos acompanhando a situação com muito cuidado para garantir que as manipulações da primeira bolha da Internet não sejam repetidas uma década mais tarde, e que novos truques não sejam inventados para causar implosão semelhante”, disse Stanley Bernstein, sócio do escritório Bernstein Liebhard e principal advogado dos queixosos no acordo com os bancos.

O juiz do caso concedeu US$ 170,1 milhões aos advogados dos queixosos nesses casos, de acordo com documentos judiciais.

/ REUTERS