A quantidade de lixo eletrônico preocupa. Equipamentos como TVs, computadores, cartuchos, CDs e celulares não devem ser descartados no lixo comum por conterem substâncias tóxicas como manganês, bário e chumbo que podem contaminar solo e água. Infelizmente, esse tem sido o destino mais comum desse tipo de resíduo. Mas trazemos algumas dicas e boas notícias.

Centro de descarte e reuso da USP

Agora, quem mora na grande São Paulo não tem mais desculpa para descartar o lixo eletrônico inconscientemente. A partir desta quinta-feira (1º de abril), o Centro de Descarte e Reuso de Resíduos de Informática (Cedir) da USP passará a aceitar o lixo eletroeletrônico da população externa à Universidade. Quem quiser se livrar do computador velhinho que está encostado na área de serviço ou de qualquer outro aparelho eletrônico, é só ligar para 3091-6454, 3091-6455 ou 3091-6456 ou mandar um email para consulta at usp.br e agendar a entrega.

E-lixo maps

Uma parceria da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo com o Instituto Sergio Motta criou um mashup onde os moradores da capital paulista podem ver quais são os pontos de coleta de lixo eletrônico mais próximos de sua residência. E só inserir o CEP no site e os locais de coleta cadastrados são apontados no Google Maps. Quem tiver um estabelecimento que recebe resíduos eletrônicos pode se cadastrar e ficar visível nas buscas.

Materiais

O termo lixo eletrônico, ou e-lixo, abarca uma grande variedade de resíduos. É considerado lixo eletrônico todo equipamento que possua circuitos eletrônicos ou precise deles para funcionar e que não está sendo mais utilizado. Exemplos: