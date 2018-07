O site de leilões eBay fez um infográfico mostrando para onde foram enviados os 12 mil iPad 2 vendidos por meio de seu serviço nas duas semanas após o lançamento nos Estados Unidos.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

(Clique na imagem para ampliá-la)

Cerca de 65% dos aparelhos vendidos foram para pessoas dentro dos Estados Unidos. Rússia e Canadá aparecem como os principais destinos dos iPads depois do país, seguidos de Hong Kong, Japão, Reino Unido e França. O Brasil aparece como 12º destino dos iPads 2 vendidos no eBay. Cerca de 100 unidades foram compradas pelo site e enviadas ao Brasil no período, de acordo com os dados.

O preço médio cobrado pelo modelo mais barato do iPad 2 no eBay é de US$ 697 (cerca de R$ 1.140), quase duzentos dólares a mais do que o preço oficial de US$ 499 (R$ 816). O modelo é apenas Wi-Fi e tem espaço de armazenamento de 16 gigabytes. Cerca de 30% dos modelos vendidos no eBay tinham esta configuração.

No Brasil, o primeiro modelo do iPad custa a partir de R$ 1.400 na loja online da Apple e revendedoras parceiras.

(via CNET)