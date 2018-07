O Facebook já sugere amigos para serem adicionados e páginas a serem gostadas e quer ampliar a lista. Pra isso, comprou a Nextstop, um serviço de recomendações de lugares e atividades de lazer.

A startup, com sede em São Francisco, EUA, foi lançada há um ano por dois ex-gerentes do Google: Adrian Graham, que gerenciou o Picasa, e Carl Sjogreen, que trabalhou com o Google Agenda.

“Foi uma decisão difícil para nós”, disseram os fundadores em nota à imprensa. “Nós sentimos que a NextStop tem um grande futuro e, recentemente, lançamos atualizações em resposta ao feedback dos usuários. No final, no entanto, decidimos que buscar nossa missão de ajudar pessoas a descobrirem o mundo ao redor delas era algo que poderia ser feito com um impacto muito maior e em maior escala se fizermos parte do Facebook”.

A NextStop é um serviço de guia em que o usuário dá sua localização e vê o que há de interessante para fazer nas redondezas, filtrando os resultados de acordo com seus interesses. O site também conta com ferramentas sociais e é possível seguir as recomendações feitas por outros usuários. Sjogreen disse que a ideia veio de viagens em que ele tinha uma hora livre no hotel e não sabia o que fazer – e pior, não sabia onde procurar essa informação.

O site será desativado em setembro, e ferramentas de exportação estão disponíveis para que os usuários possam salvar os conteúdos criados por eles. Todas as informações do site ficarão sob licença Creative Commons, inclusive para uso comercial. A Nextstop diz que o que seus usuários publicaram até agora no site não será compartilhado com o Facebook.

Nextstop indica lugares em Buenos Aires, na Argentina (Foto: reprodução)