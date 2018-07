Por Sandra Silva, de Barcelona

Onde você vai ler as notícias de jornal? No Kindle, o e-reader da Amazon, ou no iPhone, o celular da Apple? Qual deles será a nova aposta tecnológica a ser utilizada por empresas de comunicação para a difusão de conteúdos jornalísticos?

A presidente da companhia inglesa Stradbroke Advisors Investments (especializada em start up de empresas virtuais na Europa), Inmaculada Martinez, diz crer que o iPhone será o vencedor porque as pessoas não querem mais um gadget, porque o Kindle é caro, bem como as assinaturas anuais de notícias de jornais no novo e-reader, e, ainda, porque as pessoas continuam amando os livros de papel.

O jornal francês Le Parisien lançou em fevereiro a versão do site para iPhone e está fazendo testes com o Kindle mas o diretor-adjunto de novas mídias, Eric Leclerc, afirma que, por enquanto, lançar plataforma em Kindle não é rentável.

“Uma assinatura anual para o recebimento de notícias no Kindle é cara para os leitores em geral. Já no iPhone estamos com resultados incríveis de page views e usuários. Para 2010 pretendemos lançar conteúdo de geolocalização no iPhone (GPS)”,afirma.

O Telegraph Media Group (TMG) do Reino Unido também tem investido na criação de microsites para iPhone, como o TelegraphF1 (Fórmula 1). Um dos exemplos mostrados pelo chefe de móbile do TMG, Maani Safa, foi construído para a fabricante Mercedes Benz. “Também criamos canais específicos de esportes, viagem, negócios e notícias gerais no iPhone. Temos várias seções e artigos. Absolutamente tudo está online. Temos também o TelegraphTV em móbile com vídeos que você paga quando assiste. Em publicidade, nossa experiência mostra que vídeos no iPhone têm de ser mais curtos, com duração de 10 a 15 segundos. Temos também pacotes de publicidade aos anunciantes de microsites bronze, com galeria de imagens; prata, intermediário; e ouro, com recursos de geolocalização”, afirma.

A Índia – país com a maior circulação de jornais pagos do mundo e três dos maiores diários do planeta – também deverá experimentar considerável incremento da produção de conteúdos jornalísticos para celular nos próximos anos, por conta da má qualidade das conexões de internet em computadores do país e de problemas de infraestrutura de rede. A migração da mídia impressa será diretamente para o celular, segundo previsão da chefe de operações do jornal Manorama Online, Mariam Mammen Mathew.

Convergência

O Kindle e outros e-readers do mercado continuarão restritos apenas à leitura de livros? A tendência, segundo as discussões na conferência, apontam que esses aparelhos são uma fase intermediária. E que, nas próximas versões, eles se tornem mais compactos e mais multi-tarefa, numa convergência do e-reader com o celular, laptop e netbook, como apontou o diretor-executivo de plataformas digitais emergentes e de desenvolvimento de negócios da WAN-IFRA, Stig Nordqvist.

Para Nordqvist, diferentes tecnologias têm sido absorvidas pelos consumidores sem grandes desastres. “Tenho falado com a fabricante de câmeras Nikon e eles nunca venderam tantas câmeras high tech. A chegada da câmera digital ao celular não prejudicou as vendas de câmeras fotográficas porque os consumidores compram produtos diferentes e consomem vários tipos de mídia em tempos diferentes. O futuro dos jornais terá o laptop e o celular integrados num mesmo equipamento com o e-reader e o netbook. A questão não é tão simples como ‘quem vai ganhar, o iPhone ou o Kindle’. Para mim, é mais fácil ler no Kindle com um clique, do que folhear páginas de um livro quando estou no banheiro, por exemplo”, provoca Nordqvist.