A fundação One Laptop Per Child, que produz laptops baratos para a inclusão digital de pessoas pobres, divulgou hoje as primeiras imagens do XO-3, o tablet de US$ 75 (cerca de R$ 130) que planejam lançar em 2012.

Apresentado pelo designer Yves Behar, o dispositivo de 8,5 por 11 polegadas é full touchscreen e, segundo o fundador do projeto, Nicholas Negroponte, deverá custar “menos de US$ 1 por semana para cada criança, para comprar, manter e ligar a máquina“. Mas será mesmo?

O projeto anterior da OLPC, o XO-2, uma espécie de e-reader com duas telas sensíveis ao toque, foi abortado no mês passado por não ser viável financeiramente. Resta torcer que não aconteça o mesmo com o XO-3.

