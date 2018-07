Erros, ofensas e declarações impensadas que foram apagadas ficam guardadas para consulta no site do projeto

SÃO PAULO – A Sunlight Foundation, uma ONG pró-transparência dos EUA, iniciou um projeto onde arquiva posts que os políticos americanos apagam do Twitter.

Erros, gafes, ofensas e declarações impensadas ficam todas guardadas para consulta no site do projeto, intitulado Politwoops.

A ONG faz um monitoramento constante dos perfis de vários políticos dos EUA. Toda vez que um Tweet é deletado, a ONG salva uma cópia e informa do apagamento.

No texto de apresentação do projeto, a ONG explica que “Politwoops agora existe para oferecer uma janela onde se pode procurar aquilo que eles queriam que você não visse.”