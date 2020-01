Um grupo de pioneiros da internet está se mobilizando para bloquear a venda, por US$ 1,1 bilhão, do controle do domínio ".org", argumentando que a aquisição do domínio por uma empresa privada recém-fundada prejudicaria as milhões de organizações sem fins lucrativos que dependem dele.

Os registros para sites que terminam em ".org" são supervisionados há muito tempo pela ONG Internet Society, que anunciou inesperadamente em novembro que estava vendendo o controle para uma empresa fundada há um ano chamada Ethos Capital. A empresa conta com um ex-chefe da Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (Icann, na sigla em inglês), a autoridade que administra a internet, como um de seus consultores.

Em uma tentativa de pressionar a Icann a bloquear a venda, importantes executivos da internet disseram à Reuters que criaram uma cooperativa sem fins lucrativos que estão oferecendo como um proprietária alternativa do domínio .org.

“É preciso haver um lugar na internet que represente o interesse público, onde sites educacionais, sites humanitários e organizações como a Wikipedia possam oferecer um benefício público mais amplo”, disse Katherine Maher, presidente-executiva da Wikimedia Foundation, controladora da Wikipedia e futura diretora da nova organização sem fins lucrativos. A Wikipedia é o mais visitado dos 10 milhões de sites registrados com o domínio .org em todo o mundo.

Porta-vozes da Internet Society e Ethos disseram que ambos irão se pronunciar sobre o negócio em breve.

“O foco central da Internet Society não está nas operações de nomes de domínio”, afirmou a Internet Society em comunicado divulgado na terça-feira. “Precisamos focar nos objetivos que temos - disponibilizar a internet para as pessoas que não a possuem e garantir que a internet seja defendida contra seus agressores”.

Centenas de organizações sem fins lucrativos já se opuseram à transação, preocupadas com o fato de a Ethos aumentar os preços de registro e renovação de domínios, reduzir os gastos com infraestrutura e segurança ou fazer acordos para vender dados confidenciais ou permitir práticas como censura ou vigilância.

O novo grupo informou os membros do Congresso dos EUA e espera levar a Internet Society a reconsiderar a venda. Mas sua melhor chance de interromper a venda é a Icann, que pode vetar qualquer alteração em caso de preocupação com a segurança, confiabilidade ou estabilidade do domínio ".org".

A Icann tem 30 dias a partir de 30 de dezembro para aprovar a venda do Ethos, rejeitá-la ou fazer mais perguntas, disse Cyrus Namazi, vice-presidente sênior da Icann. Ele disse que a Icann não solicitou informações públicas sobre o acordo, mas que consultará sua diretoria antes de tomar uma decisão final.