A Microsoft criou uma licença gratuita para o uso de seus softwares por organizações não governamentais, a fim de evitar que as ONGs sejam vítimas de abusos políticos em ações contra a pirataria, informou nesta quarta-feira, 15, a imprensa norte-americana.

A decisão dos criadores do Windows vem em resposta a um artigo publicado no New York Times, contando que autoridades russas intervieram nos computadores de ONGs — críticas ao governo do país — em nome da luta contra as cópias ilegais de software.

“Qualquer que sejam as circustâncias dos casos descritos pelo New York Times, queremos ser claros que abominamos qualquer tentativa de aproveitar os direitos de propriedade intelectual com fins políticos”, disse o conselheiro geral da Microsoft, Brad Smith, no blog oficial da empresa.

Entre os planos da empresa para frear possíveis ações similares está a criação de uma licença gratuita para que ONGs possam usar os softwares da Microsoft livremente. A empresa também quer investigar como ocorreram as ações na Rússia.

Segundo o jornal, o grupo afetado foi uma ONG ambientalista que preparava manifestações contra a decisão do primeiro-ministro russo Vladimir Putin de reabrir uma poluente fábrica de papel perto do lago Baikal.

Brad Smith admitiu que a Microsoft “deve ser responsável e assumir as consequências de suas políticas antipirataria, sejam boas ou más”, em referência aos escritórios de advocacia que defendem seus interesses terem complicado ainda mais a situação de algumas ONGs vítimas de abusos de poder, segundo o jornal.

(EFE)