O Fórum sobre a Governança da Internet 2010 vai debater a partir desta terça-feira, 14, até o dia 17 como proteger a liberdade e a vida privada dos abusos e riscos a que os usuários estão expostos na rede.

Com o lema “Preparar juntos o futuro”, o encontro é organizado pelas Nações Unidas e ocorre na cidade de Vilna, na Lituânia. Ele contará com a participação do Conselho da Europa, da OSCE e de representantes governamentais, de empresas como Microsoft e Facebook, além da sociedade civil.

O responsável pela Divisão de Meios de Comunicação e Sociedade da Informação do Conselho da Europa, Jan Malinowski, disse à agência EFE que “A internet é magnífica, mas há espaço para o abuso”.

Um exemplo são os perfis falsos (cerca de 1,8 bilhões) criados “para nos enviar publicidade adaptada a cada pessoa, mas também para sugerir conteúdo que alguém, invisível para o usuário, considera que deve receber”.

Essa prática, segundo Malinoski, pode dar lugar à “manipulação”.

Para ele, o Conselho da Europa é um órgão adequado para “dar resposta aos riscos da internet por meio do direito internacional”, já que “adota a proteção dos direitos humanos, a democracia e o estado de direito”.

A organização europeia, com sede em Estrasburgo (França) e com 47 países membros, já elaborou recomendações sobre o uso da internet em relação à educação, à liberdade de expressão, aos jogos online, aos provedores, etc.

Antes do fim deste ano, o Comitê de Ministros do Conselho da Europa adotará uma recomendação para proteger os dados pessoais na internet em relação à publicidade baseada em interesses ou perfis.

Sobre este assunto, o chefe do Departamento de Reformas Legais do órgão, Jörg Polakiewicz, recorda que será o primeiro acordo internacional aprovado nesta área.

A recomendação tem como objetivo criar um marco regularório para proteger a privacidade e o legítimo interesse dos usuários e anunciantes, além de assegurar a proteção dos dados e evitar que os usuários sejam discriminados em seus perfis.

Polakiewicz pensa que o “profiling”, como é chamada a prática, cria perfis pessoais de todos os cidadãos e “rastreia seus movimentos”, o que “cria uma ameaça de nos sentir observados, e afeta o livre exercício dos direitos fundamentais”.

O Fórum também abordará assuntos relacionados aos crimes na internet, à proteção dos direitos das mulheres, e à regulamentação dos discursos de ódio e da liberdade de expressão.

Os encontros terá transmissão ao vivo pelo endereço http://webcast.intgovforum.org. Mais informações em www.igf2010.lt.

