A Opera Software, fabricante dos browsers para celular Opera Mini e Opera Mobile, fez o lançamento de novas versões dos seus dois produtos nesta terça-feira, 22. Em evento realizado em São Paulo, a empresa tornou pública também uma parceria fechada com a Nextel para incluir o navegador nos celulares da operadora. A Opera tem voltado suas atenções para o Brasil e contratou funcionários no País com a intenção de fechar novos acordos com fabricantes de aparelhos móveis, portais de conteúdo e operadoras, como a italiana TIM, a mais importante parceria da Opera até agora, com quem também fornece o navegador dos telefones.

O navegador da empresa norueguesa está no mercado desde 1996 e ganhou mais a atenção de usuários nos últimos anos graças ao boom de acesso à internet por celulares, smartphones e agora tablets. Segundo dados da StatCounter, o Opera é o browser líder de público em plataformas móveis, responsável por 20,79% (cerca de 100 milhões) dos usuários, seguido dos navegadores do iPhone (17,94%), da Nokia (15,65%), do BlackBerry (15,61%) e do Android (14,07%).

O número e a posição são expressivas, embora o contexto mostre que o navegador da Opera tem sofrido constante perda percentual de usuários desde 2008, quando detinha 26,51% deles. Seus usuários crescem, mas na briga mais ampla, o navegador também tem perdido espaço para os rivais.

Já entre navegadores de computador (não móveis), o Opera aparece apenas na quinta posição, com 2% do mercado (IE possui 45,4%; Firefox, 30,4%; Chrome, 16,54% e o Safari tem 5,1%).

Lançamentos. Os lançamentos desta terça têm como foco exatamente o mercado mobile, tanto para usuários comuns quando para os mais sofisticados. O Opera Mini 6 é desenhado para hardwares menos potentes de celulares básicos com acesso a conexões regulares, de segunda geração (2G). Isso porque o navegador “compacta” as páginas em até 90% do seu tamanho original, o que permite que páginas com grande quantidade de conteúdo sejam carregadas com mais facilidade pelos usuários. Esse processo é possível porque as páginas ficam alocadas nos servidores da empresa, permitindo que o público a acesse pela “nuvem”.

“O foco em feature phones (celulares básicos) se deve a duas razões: poucas pessoas possuem smartphones por enquanto”, explica Nuno Sitima, vice-presidente de Desenvolvimento de Negócios da Opera. “Não há boa banda larga disponível em todo lugar. Rússia e Brasil são países em que isso (o acesso de alta velocidade) fica mais difícil por causa da extensão de ambos.”

O quadro se torna evidente com a lista dos dez celulares que mais utilizam o navegador no Brasil. No topo está o SonyEricsson W800, lançado em 2005, encontrado em sites de venda online por R$ 300 na média.

Opera Mobile. Já o outro lançamento, o Opera Mobile 11, é um navegador mais comum e que funciona da mesma maneira que os concorrentes. Ou seja, todo o conteúdo é renderizado no próprio aparelho, tornando-o acessível, principalmente, para donos de aparelhos mais fortes, como smartphones do porte de um iPhone, por exemplo.

As principais diferenças, aplicadas aos dois softwares, é o novo recurso de zoom, que funciona a partir de toque; a criação de atalhos de compartilhamento (para Facebook, Twitter, etc), e a otimização feita para também rodar em tablets. Independentemente do aparelho, o Opera ajusta automaticamente a navegação ao tamanho disponível na tela, seja de um celular pequeno e comum, até grandes tablets.

Versão para Android do novo Opera Mobile. FOTO: DIVULGAÇÃO

A empresa está liberando o Mini 6 para os sistemas Android, BlackBerry OS e Symbian/S60; e o Mobile 11 para Android e Symbian (estão em teste Windows Phone 7, Meego e Maemo). A adaptação para aparelhos da Apple ainda não foi publicada e também não foi comentada por Nuno Sitima, que se limitou a dizer que para o Android foram necessárias duas horas para a aprovação e “com a Apple a coisa é diferente”, embora o Opera tenha uma presença grande nos celulares da empresa de Steve Jobs.

De olho no Brasil. No Brasil há 1,6 milhão de pessoas utilizando o Opera Mini atualmente. Em julho esse número era três vezes menor. O País tem se tornado cada vez mais ambiente de cobiça de empresas de tecnologia móvel, principalmente em função do aumento de acessos móveis. A Opera não faz diferente.

Cerca de cinco funcionários – baseados entre a matriz na Noruega e escritórios como o do México – foram destacados para ficar de olho no Brasil. Além disso, há seis meses a Opera Software deslocou dois funcionários ao País para gerenciar contatos com empresas, desenvolvedores e usuários. Sabrina Zaremba é a responsável por fechar parcerias com empresas do interesse da matriz, como operadoras e fabricantes de celular, por exemplo.

Há ainda um executivo “community management”, que toma conta de blogs e fóruns, administrando o contato da empresa com desenvolvedores e usuários do software, recebendo feedbacks e oferecendo suporte.

A Opera Software foi criada em 1994 e possui atualmente mais de 700 funcionários espalhados em mais de 10 escritórios oficiais pelo mundo.