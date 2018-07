O navegador Opera, usado tanto em desktops quanto em smartphones, lançará na Consumers Eletronic Show (CES), que começa amanhã (5) em Las Vegas, uma versão desenvolvida especialmente para ser usada em tablets. A empresa norueguesa Opera Software só mostrará as capacidades do novo aplicativo na feira de eletrônicos, mas já liberou um vídeo que mostra alguns de seus diferenciais:

—-

O vídeo exibe o navegador rodando em um tablet Samsung Galaxy Tab com a plataforma Android. Assim que é aberto, o navegador Opera abre uma interface inicial com nove páginas que considera as suas favoritas ou mais usadas, mas o preview não exibe maiores detalhes.

Várias empresas planejam lançar tablets com Android nesta semana, entre elas a Motorola, que mostrará um aparelho com a última versão do sistema, a Honeycomb. Já a Toshiba e a eLocity nem esperaram o começo da exposição e já lançaram os seus dispositivos com o sistema do Google.