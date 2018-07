A polícia europeia teria coordenado uma operação contra vários dos principais sites de torrent nesta terça-feira, 7. De acordo com informações do site TorrentFreak, serviços de hospedagem de torrent foram alvo da polícia em 14 países da Europa. De acordo com o site, a ação teria sido planejada por dois anos.

A ação consistiu em coletar evidências junto a servidores e indivíduos contra sites suspeitos de distribuir conteúdo ilegal via torrent. Geralmente, operações desse tipo são direcionadas a um site só (como o Oink, que foi tirado do ar alguns anos atrás). A medida não funciona porque enquanto alguns sites são fechados, surgem outros.

A operação teve como alvo o grupo Warez Scene (ou The Scene), rede de piratas especializados em crackear softwares. Não há informações sobre sua estrutura, localização ou quartel: trata-se provavelmente de uma equipe colaborativa, como aquelas que produzem legendas para seriados. O objetivo da ação parece ser conseguir, por meio dos IPs, chegar aos participantes da The Scene.

O Pirate Bay e o BTJunkie ficaram fora do ar na maior parte do dia, mas já voltaram a funcionar.