As ofertas da operadora começam com a banda larga de 3 Mbps, oferecida por justos R$ 49,90. O modem não terá custo, mas o serviço será comercializado com um plano de fidelidade de um ano.

O serviço passará a ser vendido a partir da próxima segunda-feira, mas não será ofertado em São Paulo – por aqui, a GVT oferece apenas serviços para grandes empresas.

A banda ultra-larga será comercializada em várias cidades nos estados de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, além de Belo Horizonte, Contagem e Betim (MG), em Goiânia e Aparecida de Goiânia (GO), Vitória e Vila Velha (ES), Salvador (BA) e Distrito Federal. Consulte a lista completa:

www.gvt.com.br.