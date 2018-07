A AT&T passará a vender o leitor eletrônico Kindle, da varejista online Amazon, a partir da semana que vem, expandindo a disponibilidade do aparelho nas lojas.

A AT&T afirmou que dará início às vendas do Kindle 3G em suas lojas norte-americanas no domingo e que adicionará o aparelho ao seu catálogo de produtos.

A Amazon, cujo Kindle compete com o Nook, da Barnes & Noble e o iPad, da Apple, está tentando melhorar a disponibilidade do aparelho fora de sua própria loja online, assumindo que os leitores preferem experimentar os leitores eletrônicos antes de comprá-los.

No ano passado, a loja de suprimentos para escritório Staples Inc e as varejistas Target Corp e Best Buy também começaram a vender o Kindle.

A Forrester Research estimou em dezembro que cerca de 6 milhões de Kindles haviam sido vendidos desde seu lançamento em 2007, muito antes do Nook e outros aparelhos.

