Sindicato das empresas afirma que relatório não reflete preço pago pelo consumidor pela tarifa de celular

SÃO PAULO – O SindiTeleBrasil, entidade que reúne as operadoras de telefonia brasileiras, divulgou nota na tarde da segunda-feira, 7, contestando pesquisa da União Internacional das Telecomunicações que afirmava que em termos absolutos, a tarifa de celular cobrada no Brasil é a mais cara do mundo.

De acordo com a organização, o preço médio do minuto no país é de US$ 0,71 – entre operadoras diferentes, a tarifa sobe para US$ 0,74.

Segundo o sindicato, o levantamento da UIT faz referência apenas aos planos mais caros homologados pela Anatel, como uma espécie de plano máximo.

Sendo assim, diz a entidade, o relatório não reflete a realidade da telefonia brasileira, cheia de planos alternativos com preços mais acessíveis: para o SindiTeleBrasil, o preço médio do minuto no país é de R$ 0,15 (ou US$ 0,06), em tarifa que caiu pela metade nos últimos cinco anos.

Outra ressalva feita pelo SindiTeleBrasil é a alta carga tributária brasileira, que onera o consumidor em até 45% sobre o preço dos serviços.

