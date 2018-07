Vinte e quatro operadoras (entre elas Verizon, Vodafone, Sprint, China Mobile, Orange e AT&T) e três fabricantes (LG, Samsung e SonyEricsson) se uniram para lançar a Wholesale Applications Community, uma plataforma aberta que permite que desenvolveres criem aplicativos que funcionariam em quaisquer aparelhos de quaisquer operadoras sobre quaisquer sistemas operacionais da aliança.

Outro objetivo da iniciativa é facilitar o acesso dos consumidores aos aplicativos de celular, “reunir uma oferta que está fragmentada” e que já existe e, é claro, tentar desbancar a Apple App Store.

“O objetivo é criar um ecossistema de aplicativos que estabeleça uma rota direta entre os desenvolvedores e o mercado, para que criadores possam entregar as inovações em aplicativos e serviços para a maior quantidade de clientes ao redor do mundo”, diz o anúncio da aliança, que foi lançada no Mobile World Congress.