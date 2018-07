O Procon contou 5,7 mil reclamações de janeiro a junho destinadas a operadoras de telefonia celular; Claro lidera ranking

SÃO PAULO – A Fundação Procon-SP já recebeu neste ano 5.713 reclamações ou pedidos de orientação ao consumidor sobre problemas com empresas de telefonia celular. Os maiores alvos de reclamações são as operadoras Claro e TIM, com, respectivamente, 1.984 e 1.385 queixas registradas desde janeiro. Oi (996), Vivo (842) e Nextel (506) são as empresas que completam o ranking da fundação, que listou as reclamações realizadas por consumidores de janeiro a 14 de junho.

Os principais problemas relatados dizem respeito a cobranças indevidas, como alteração de planos pré para

pós-pago sem a autorização do consumidor e cobrança de pacote de dados e serviços não solicitados, além de

dificuldades em fazer o cancelamento.

Também são motivos para queixas o funcionamento precário do serviço de telefonia, falhas de conexão, queda de sinal frequente e velocidade dos serviços de internet abaixo da contratada.

Para o diretor executivo do Procon-SP, Paulo Arthur Góes, o grande problema ainda é a ineficiência do sistema de atendimento ao consumidor (SAC) das companhias.

“As empresas precisam investir mais no atendimento ao consumidor de forma efetiva, dando solução aos problemas de forma fácil e rápida”, afirma, em nota distribuída à imprensa.

De acordo com ele, dos casos levados ao Procon-SP, 85% são resolvidos na fase preliminar do processo, quando a fundação procura as empresas reclamadas.

/Wladimir D’Andrade (Agência Estado)