TIM, Oi, Vivo, Claro e a sueca AINMT entram com pedido de impugnação do leilão da quarta geração da telefonia móvel

BRASÍLIA – A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) confirmou que, além da TIM, a Oi, a Vivo, a Claro e a sueca AINMT (que controla a Net1) entraram com pedido de impugnação do leilão de 4G e da internet banda larga móvel rural.

A agência reguladora esclareceu que, ao contrário do que havia sido informado pelo órgão anteriormente, nenhum dos questionamentos apresentados pelas empresas de telecomunicações em relação ao leilão 4G e da internet banda larga rural pede a impugnação por completo do edital.

Segundo a agência, os pedidos solicitam impugnação de apenas alguns itens e fazem outras sugestões para o texto do documento. O leilão está marcado para o dia 12 de junho e a Anatel tem até o dia 5 de junho para julgar os recursos.

