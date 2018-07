É a primeira vez que resultados da empresa não atingem expectativas de Wall Street; ações caíram 9%

A gigante de tecnologia Oracle frustrou as previsões de Wall Street para lucro e vendas, levando suas ações a mergulhar 9% na terça-feira, 20, o que elevou preocupações de que o ritmo lento da economia mundial poderá atingir os gastos com tecnologia.

A terceira maior produtora de software do mundo divulgou lucro, excluindo itens não recorrentes, de US$ 0,54 por ação em seu segundo trimestre (não GAAP), encerrado em 30 de novembro, abaixo da previsão média de analistas, de US$ 0,57, de acordo com a Thomson Reuters I/B/E/S. No padrão GAAP, o lucro foi de US$ 0,43 por ação.

O resultado marcou a primeira vez que a companhia frustrou expectativas de Wall Street em uma década.

“Toda companhia de tecnologia vai ser afetada. É apenas o começo”, disse Trip Chowdhry, analista da Global Equities Research.

A venda de novos softwares cresceu 2% contra o ano anterior, para US$ 2 bilhões, durante o trimestre. Analistas, em média, estavam esperando novas vendas de software de US$ 2,2 bilhões, de acordo com o StreetAccount.

A companhia também reportou que a venda de produtos de hardware caiu 14%, para US$ 953 milhões, abaixo da média projetada pelo StreetAccount, de US$ 1,06 bilhão.

