??? Empresa detentora dos direitos da linguagem Java acusa Google de infringir patentes com seu sistema operacional Android

SÃO FRANCISCO – Em um processo de violação de patentes em smartphones, a Oracle está pedindo uma indenização de bilhões de dólares para o Google, de acordo com uma ação judicial apresentada nesta quinta-feira, 16, em uma corte distrital dos EUA na zona norte da Califórnia.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

No ano passado, a Oracle processou o Google com a acusação de que o sistema operacional Android infringia patentes relacionadas ao uso da tecnologia Java, de que a Oracle é detentora das patentes. A empresa comprou a linguagem de programação Java por meio da compra da Sun Microsystems em janeiro de 2010.

O processo judicial foi visto por alguns como um sinal da crescente rivalidade de negócios entre as duas empresas. Este caso é também parte de uma rede de litígio ainda mais ampla entre fabricantes de celulares e empresas de software, em que se discute a quem pertence as patentes usadas em smartphones e tablets.

A não ser que um acordo seja feito, o processo entre a Oracle e o Google está previsto para começar em novembro.

O Google chamou o relatório de danos da empresa acusadora de “inconfiável e voltado para resultados” e pediu a um juiz de São Francisco que ignore o texto, segundo os documentos da corte. O Google também pediu à corte que algumas informações sobre os danos sofridos pela Oracle sejam mantidas em sigilo.

A Oracle, então, acusou o Google de tentar ocultar o fato de que suas reivindicações no caso estão na casa dos bilhões, de acordo com um documento apresentado nesta quinta. O Oracle afirmou que ela não se opôs a tornar públicas as informações sobre seus danos.

Devido à posição da Oracle, o juiz distrital americano William Alsup ordenou que o Google torne públicas as informações até sexta-feira.

Um representante do Google se recusou a comentar.

/ Dan Levine (REUTERS)