Reuters Gigantes como LG, Sony, Ericsson e Facebook cancelaram a presença no evento em Barcelona

Os organizadores do Mobile World Congress (MWC) decidirão na quarta-feira, 12, se cancelarão o evento, disseram duas fontes, depois que várias grandes empresas europeias do setor desistiram de comparecer devido ao surto do coronavírus.

Deutsche Telekom, Vodafone, BT e Nokia disseram que não irão ao evento e uma fonte disse que a Orange deve ser outra ausência, apesar de a empresa francesa ter dito que não havia tomado a decisão.

O maior evento do setor de telecomunicações, programado para ente 24 e 27 de fevereiro, atrai mais de 100 mil visitantes em Barcelona. O grupo da indústria GSMA, que organiza o evento, estima que ele gere US$ 500 mi à economia espanhola.

A GSMA realizou reunião 'virtual' de seu conselho nesta quarta-feira, 12, composta por 25 chefes do setor, para discutir suas opções, segundo duas pessoas com conhecimento do assunto.

Em uma declaração, aguardando mais atualizações, a GSMA disse que estava monitorando a situação do coronavírus enquanto trabalhava com as autoridades de saúde espanholas e globais para garantir o bem-estar dos participantes.

As principais empresas chinesas, liderados pela Huawei, prometeram participar, ordenando que a equipe em risco se isolasse e os substituindo com funcionários de outros lugares para os estandes no evento.

A GSMA baniu os participantes da província chinesa de Hubei, onde o surto do coronavírus começou, e exigiu que outros provassem que estavam fora do país por pelo menos duas semanas antes do evento.