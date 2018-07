O Android sempre foi elogiado por sua facilidade de organização dos aplicativos. A função arrastar e soltar os programas em pastas é bem simples e bastante funcional. Mas não é perfeita para uma tela com espaço limitado como a de um celular — é freqüente ter de passear por páginas e páginas arrastando um aplicativo até chegar àquela onde está a pasta certa.

O Apps Organizer é um aplicativo para Android que facilita ainda mais o processo de organização. Ele pega a ideia de marcadores do Gmail emprestada e a aplica na plataforma Android. Com ele instalado, não é necessário criar pastas para depois arrastar e soltar os aplicativos nelas. Em vez disso, você pode ver uma lista de todos os aplicativos dentro da janela do Apps Organizer e atribuir marcadores a eles. Também é possível especificar mais de uma etiqueta para cada aplicativo.

Além disso, o aplicativo organizador permite a criação de ícones personalizados para cada um dos marcadores. E esses ícones podem ser vistos como atalhos ou na lista de widgets para rápido acesso.

Fotos: divulgação