Num encontro ontem com publicitários do qual o Link participou em São Paulo, o Google apresentou seus projetos para tornar rentável a sua rede social. Sabe aquela publicidade que aparece agora na sua home? É a aposta da empresa, que promete oferecer como atrativo a possibilidade de segmentação.

Segundo a responsável pela parte comercial do Orkut na América Latina, Cinthia Assali, a ideia é permitir anúncios personalizados, o sonho de toda a rede social. Com isso, um anunciante pode escolher atingir, por exemplo, apenas mulheres de 30 anos que gostam de música. “Temos muitas informações dos usuários. Queremos que vocês (os anunciantes) possam usar essas informações”, afirmou.

Mas e a privacidade?, veio uma pergunta da plateia. De presto, Cinthia disse que, na realidade, os anunciantes não teriam acesso às informações pessoais. “Será possível segmentar por sexo e idade, informações obrigatórias para se cadastrar no Orkut, e por interesses, baseado nas comunidades que as pessoas participam. O anunciante pode escolher em qual perfil anunciar, mas não saberá nominalmente quais pessoas foram atingidas. Esse dado fica guardado com a gente.”

Além de anúncios na home, o Orkut também já se prepara para mostrar publicidade nos perfis dos amigos. Ainda estuda disponibilizar espaço nos álbuns de fotos, segundo a empresa, uma das áreas mais visitadas do site. “Em que outro site é possível atingir 75% da internet brasileira?”, vendeu seu peixe o diretor do Google na América Latina, Alexandre Hohagen.

Ele afirmou que, após os problemas com a justiça – com pressão das autoridades para que o site fornecesse dados de suspeitos de crimes como pedofilia -, o Orkut está maduro para buscar anunciantes. Ao final de sua fala, o executivo também desdenhou “dessas redes que estão chegando ao Brasil”, numa menção clara ao Facebook, que está crescendo muito por aqui. “Falam que as novas redes estão fazendo o Orkut crescer mais lentamente. Saibam que nossa audiência cresceu 50% no ano passado”.

De qualquer forma, no decorrer do encontro, os executivos do Google compararam muito os números do Orkut com os do Facebook para mostrar que a maior rede social do mundo é ainda pequena no Brasil.