A equipe do Google responsável pela manutenção do Orkut afirma que a intenção não é competir com o ascendente Facebook, e que as mudanças que estão acontecendo agora já estavam sendo desenvolvidas há cerca de um ano. As comunidades, uma das ferramentas mais típicas do Orkut, ainda não foram mexidas – mas são prioridade e devem receber inovações logo.

Outras pequenas melhorias também foram implementadas no novo Orkut, como o upload simultâneo de múltiplas fotos, e a possibilidade de postar depoimentos em vídeo ou de usar aplicativos na área de informações pessoais (“Sobre mim“). Veja mais detalhes sobre a reformulação no blog do Orkut.