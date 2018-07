O aplicativo da rede social mais velha do Google chega oito anos da sua criação. Tarde demais?

SÃO PAULO – Essa talvez impressione quem achava que o Google havia abandonado sua rede social criada em 2004 e que hoje conta basicamente com brasileiros entre seus usuários. O Orkut acaba de ganhar um aplicativo para iOS, sistema operacional compatível com iPhone, iPad e iPod Touch.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

O aplicativo surge oito anos depois da criação da rede social, que caiu para a segunda posição no País, segundo números da comScore divulgados nesta terça-feira, 17. O Brasil era até então um de um grupo de sete países em que o Facebook ainda não a rede social mais acessada. O instituto de medição constatou que o Facebook teve cerca de 36,1 milhões de visitantes únicos em dezembro de 2011, enquanto o Orkut teve 34,4 milhões.

Em um outro estudo, este apresentado em janeiro por um analista independente, o Brasil é apontado como a região onde o Facebook mais cresceu no mundo. O aumento, comparando 2011 e 2010, foi da altura de 298%.

O aplicativo foi liberado na App Store nesta quarta-feira, 18, com versões em português e inglês. Para baixar, clique aqui.

O aplicativo chegou tarde demais? Comente.