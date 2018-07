De acordo com a consultoria Hitwise, a maior rede social do Brasil esteve no topo do ranking de sites mais visitados nas quatro semanas de dezembro, ultrapassando as visitas à página brasileira do Google www.google.com.br).

Na primeira semana, o Orkut teve audiência de 10,81% da internet brasileira e o site do Google, 10,76%. Depois disso o Orkut só cresceu, atingindo 11,01%, 11,20% e 11,87% nas três semanas consecutivas. O Google.com.br ficou com 10,87%, 10,79% e 10,67%.

Porém, somando os acessos ao site americano do Google www.google.com) – que teve em média 9,15% da audiência no Brasil no último mês de 2009 -, o buscador continuou na frente, responsável por uma média de 19,93% da audiência online no País.

Já o Facebook continua baixo no ranking de visitas na internet brasileira, comparado aos sites no topo da lista. O site registrou média de 0,31% da audiência online brasileira em dezembro, ficando apenas entre a 17a. e a 28a. posição de sites mais visitados no Brasil de acordo com os dados da Hitwise.