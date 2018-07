Google lança vídeo incentivando empresas a investirem em anúncios para sua rede mais antiga, o Orkut

Em janeiro de 2004, o Google anunciava uma rede social inovadora, o Orkut. Meses depois, Mark Zuckerberg inaugura o seu Facebook, que, embora não soubessem, seria determinante para a desatenção (e posterior completo esquecimento) dada ao produto do Google no mundo, tirando da equação alguns países, entre eles o Brasil. Há duas semanas o gigante de buscas exibia a todos sua nova rede social, o Google+. Ontem, a empresa publicou um vídeo exaltando números do Orkut para empresas que queiram anunciar na rede social que se tornou, basicamente, nacional.

—-

O Google ainda possui números de usuários superior ao do rival Facebook no Brasil. No vídeo, dizem ter “nada menos que 30 milhões”. Dados de maio apontam que o Orkut têm 35,2 milhões de usuários enquanto o Facebook tinha 22 milhões. Em maio do ano passado, o Orkut tinha 29,2 milhões e a rede de Zuckerberg apenas 8,1 milhões – os números são da ComScore.

Enquanto o mundo descobre o Google+, a empresa acha por bem chamar a atenção dos anunciantes para as possíveis oportunidades de negócios a serem geradas no irmão mais velho Orkut. A questão é: convence?

[kml_flashembed movie="https://www.youtube.com/v/ZiiWQZKYiao" width="425" height="350" wmode="transparent" /]

—-

